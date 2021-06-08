В Северске Томской области лжевладелица 2 грузовиков попалась при попытке их продажи

Мошенница из Северска "схлопотала" 4 годя тюрьмы за то, что хотела продать 2 грузовых автомобиля, не имея на это никакого права. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщила накануне пресс-служба областной прокуратуры, Северский городской суд признал 31-летнюю жительницу Томского района виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

- Установлено, что в августе 2018 года женщина разместила в сети «Интернет» объявление о продаже двух грузовых автомашин. При этом данная техника принадлежала организации – банкроту, злоумышленница полномочиями по ее распоряжению не обладала, - уточнили в прокуратуре. - Обратившемуся по объявлению жителю Северска женщина сообщила ложную информацию о том, что она является представителем банкрота и может оказать содействие в приобретении не только указанной в объявлении техники, но и имущества иных организаций-банкротов. Для выполнения своих услуг неоднократно получала от потерпевшего задаток для участия в торгах по приобретению различного имущества, однако принятые на себя обязательства исполнять не намеревалась. Всего за период с августа по декабрь 2018 года потерпевшему был причинен ущерб на сумму более 520 тыс. рублей.

Сотрудники ведомства добавили, что в судебном заседании подсудимая вину признала полностью. Принимая во внимание наличие у нее судимости за совершение подобного тяжкого корыстного преступления на территории Томска, суд, по совокупности преступлений, приговорил виновную к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил