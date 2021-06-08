Томичам на заметку: утвержден порядок водворения граждан в вытрезвитель

Полиция может не только устанавливать личность доставленных в вытрезвитель, но и проверять граждан по оперативно-справочным и розыскным учетам МВД России. Фото: сайт УМВД России по Томской области.

На днях МВД России утвердило порядок доставления в вытрезвители или отделения полиции граждан в состоянии опьянения - алкогольного, наркотического или токсического.

Напомним, в декабре прошедшего года в рамках закона о возрождении системы платных вытрезвителей, который подписал президент Владимир Путин, регионы получили право создавать учреждения в помощь людям, оказавшимся в состоянии сильного опьянения. Минздрав РФ прекратил практику использования вытрезвителей для принудительного удержания в них граждан.

Нетрезвых (тех, кто утратит способность самостоятельно передвигаться, ориентироваться в окружающей обстановке), согласно действующему закону, будут определять в вытрезвитель с улиц, из транспорта, жилья. Из дома их будут забирать в том случае, если появятся основания считать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу, либо «по письменному заявлению находящихся совместно с ними в жилище».

Добавим, что, согласно документу, полиция может не только устанавливать личность доставленных в вытрезвитель, но и проверять граждан по оперативно-справочным и розыскным учетам МВД России.