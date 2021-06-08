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Общество8 июня 2021 5:37

Новыми цветочными клумбами и кустарниками будет оформлен Томск этим летом

Возле здания обладминистрации зацветет почти 200 кустов роз
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Так выглядит клумба на площади Новособорной, где этим летом будет цвести множество пестрых, ярких цветов. Фото предоставлено пресс-службой мэрии Томска.

Так выглядит клумба на площади Новособорной, где этим летом будет цвести множество пестрых, ярких цветов. Фото предоставлено пресс-службой мэрии Томска.

На цветочных клумбах Губернаторского квартала ведется сейчас высадка рассады: около реки будут цвести бальзамины, на набережной реки Ушайки – клеомы и бархатцы. Шесть цветников около здания областной администрации украсят разноцветные петунии, цинерарии, седум и почти 200 кустов роз. Со стороны реки у драмтеатра высадят бонарскую вербену, мелколистные бархатцы, кохию и цинерарию, на пл. Ленина – смесь однолетних цветов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Томска.

Также бригады компании «Зеленстрой» в прошедшие выходные подстригли почти 630 м изгороди в зеленой зоне у Речвокзала, на ул. Дальне-Ключевской и в Сквере студенческих отрядов. На пл. Новособорной подрядчик городского департамента дорожной деятельности и благоустройства высадил 45, 9 тыс. кустов цветочной рассады. В выходные бархатцы, сальвии, кохии и цинерарии высадили на клумбах за памятником студенчества Томска, на клумбах с обеих сторон от фонтана.