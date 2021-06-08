Погода в Томске 8 июня 2021: на Карпа Карполова будет без осадков и потеплеет

Сейчас +19, солнечно, днем потеплеет до +26. В ночь на среду синоптики прогнозируют похолодание, на почве ожидаются заморозки до -2. Фото Валерия Доронина.

По информации гидрометцентра, сегодня в областном центре будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, порывы до 14 м/с. Температура +24, +26 °С.

В регионе также сохранится облачная погода с прояснениями. Местами пойдут кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер восточный 3-8 м/с, при грозе порывы до 15-18 м/с. Температура днем +17, +22, по югу до +27, местами +9…+14 °С.

В народном календаре 8 июня - Карп Карполов. Начиная с него и по 15 июня принято было сеять семена зимней редьки, капусты брокколи, репы. Также в день Карпа Карполова разрешалось убирать ягоды крыжовника и черной смородины, если они поражены огневкой.

Как погода сегодня скажется на ближайшем будущем, народный календарь не сообщает. Прогноз синоптиков на 2 последующих дня предупреждает о том, что по области ночные температуры 9 и 10 июня могут составлять от +2 до +7, местами заморозки до -2, днем от +10 до +15. В Томске в среду и четверг ночью будет +4, +6, днем воздух прогреется до +15, +17. Осадков не ожидается.