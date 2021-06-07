В сельских районах Томской области власть пополнила автопарк райбольниц

Новые машины в этом году пополнят автопарк медицинских учреждений в Томской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Федеральная власть и региональная администрация в Томской области продолжают пополнять новыми автомобилями автопарки служб, ведомств и учреждений. Как сообщает портал администрации области, в Светленскую районную больницу закуплены УАЗ «Патриот» и «Нива». А для Колпашевской райбольницы приобретен автомобиль «Лада гранта». На их покупку из федерального и областного бюджетов выделено 2,6 млн рублей. Средства поступили по программе модернизации первичного звена здравоохранения Томской области.

Пресс-служба отмечает, что с начала 2021 года в районные медорганизации уже поступило 14 автомобилей. До конца года в регион поступят еще 13 новых легковых машин.