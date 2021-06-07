За 7 дней в медучреждения Томской области обратились с укусами клещей 2680 человек

Клещи продолжают активно атаковать жителей Томской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Опасные лесные «вампиры» продолжают свои атаки на население, в регионе они начали кусать жителей с 1 апреля. Как информирует сайт Управления Роспотребнадзора по Томской области, с 27 мая по 3 июня зарегистрировано 2 680 обращений граждан по поводу присасывания клещей, среди пострадавших 597 детей.

Основная часть обращений приходится на город Томск – 1 792, в том числе 380 детей. Чаще всего клещи кусают жителей Асиновского, Кожевниковского, Колпашевского, Кривошеинского, Первомайского, Чаинского, Молчановского, Шегарского районах и в г. Стрежевой.

Специалисты напоминают, что всего с начала эпидсезона в медицинские организации области обратилось 9 251 человек по поводу присасывания клещей, в том числе 2 144 детей.