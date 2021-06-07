Еще трое томичей скончались от коронавируса за минувшие сутки

Количество новых случаев заболевания за сутки в Томской области находится примерно на одном уровне Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 7 июня, стало известно о смерти еще трех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в понедельник на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 443 человек.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции трех человек. Все входили в группу риска по возрасту и сопутствующим хроническим заболеваниям, в числе которых болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и желудочно-кишечного тракта. У всех инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком, – рассказали в оперштабе.

Также в Томской области выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 33 067 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 5 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 851 человека.