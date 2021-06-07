«ИнфоТеКС Академия»: в Томске открылось пространство для развития ИТ- сообществ

Планируется, что новое пространство позволит «ИнфоТеКС Академии» стать центром притяжения ИТ-компаний, разработчиков, студентов и исследователей со всей Томской области.

Сегодня, 7 июня, компания «ИнфоТеКС» — российский разработчик в сфере информационной безопасности, открыл площадку, предназначенную для взаимодействия ИТ-компаний, разработчиков, студентов и образовательных учреждений, сообщает корреспондент «КП-Томск».

- Мы всегда уделяли большое внимание формированию профессионального сообщества, поэтому с готовностью делимся своими знаниями, опытом и ресурсами для выстраивания долгосрочных отношений с талантливыми молодыми специалистами. Надеемся, что новая собственная площадка поспособствует более продуктивной работе, обмену знаниями, открытому и эффективному взаимодействию, - отметил Андрей Чапчаев, генеральный директор компании «ИнфоТеКС».

На пресс - конференции рассказали о возможностях нового открытого пространства, как о стажировочной площадке для молодых специалистов, для которых будет проводиться регулярная программа с коуч-сессиями, лекциями, хакатонами и практикумами.

Помимо этого, планируется проводить неформальные собрания (митапы) специалистов для обсуждения вопросов и передачи знаний, связанных с ИТ- и ИБ -тематикой: разработка, тестирование, проектный менеджмент, исследования и разработки в области защиты информации.

На базе пространства «ИнфоТеКС» специалисты смогут принять участие в профильных мероприятиях или организовать свои на безвозмездной основе по предварительной договоренности.