Томичи смогут принять участие в благотворительной акции и подарить подписку на газеты и журналы детскому дому

Наше газета «Комсомольска правда» также принимает участие в акции. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 7 по 17 июня жители Томской области могут подписаться на периодические издания со скидкой до 30 %. Как рассказали в пресс-службе Почта России, компания совместно с издательскими домами снизит стоимость подписки почти на 2 000 газет и журналов.

Благодаря этому, томичи смогут принять участие в благотворительной акции «Дерево добра» и подарить подписку детскому дому, школе-интернату, дому престарелых или сельской библиотеке. Для этого нужно выбрать учреждение, в пользу которого оформляется подписка, и оплатить ее.

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также у почтальонов при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов.

Наше газета «Комсомольска правда» также принимает участие в акции. Оформить подписку со скидкой вы можете и на наши издания - ежедневную газету и еженедельник «Толстушка». На сайте Почта России нужное издание можно найти по названию, в алфавитном указателе, в прессе по темам, введя в поисковую строку подписной индекс журнала или газеты.