Почти половина семей в Томской области направили средства маткапитала на оплату детского сада

Оплатить детский сад материнским капиталом можно, не дожидаясь, когда ребенку исполнится 3 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

Более 3 тыс. семей в Томской области направили средства материнского капитала на оплату дошкольного образования своих детей. Как сообщили в пресс-службе ПФР, оплата за пребывание детей в детском саду, в том числе и частном, становится все более востребованным направлением расходования средств МСК среди жителей региона.

- Из 6862 семей региона, направивших материнский капитал на образование своих детей, порядка 3354 владельцев сертификатов оплачивают детский сад с помощью средств МСК, - рассказали " КП-Томск" в Отделении Пенсионного фонда РФ по Томской области.

Специалисты уточнили, что оплатить детский сад материнским капиталом можно, не дожидаясь, когда ребенку исполнится 3 года. Родители могут направить эти средства на содержание и образование не только за одного ребенка в семье, а сразу за нескольких (например, за старшего, и за младшего).

Подать заявление на распоряжение средствами материнского капитала на образование детей можно через портал госуслуг или личный кабинет на сайте ПФР.