Для томских пенсионеров организуют бесплатные курсы компьютерной грамотности

Организаторы уточняют, что обучение будет проводиться для жителей города Томска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томское отделение ООО «Союз пенсионеров России» организует бесплатное обучение для женщин 55 лет и старше, и для мужчин 60 лет и старше, а также для лиц с ограниченными возможностями. Об этом сообщила пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по Томской области.

«Проект является актуальным в решении задач по социальной адаптации пожилых людей к современной информационной среде, содействия развитию взаимоотношений между поколениями», - говорится в сообщении.

Организаторы уточняют, что обучение будет проводиться для жителей города Томска, которых познакомят с компьютерной грамотностью и проведут для них тренинги по работе на планшетах. Желающие имеют право выбрать лишь одну из программ.

Курс компьютерной грамотности составляет 32 академических часа. Слушатели познакомятся с ПК, научатся работать в Windows, использовать текстовый редактор Word, пользоваться интернетом, освоят основы информационной безопасности, работу с порталом госуслуг, ГИС ЖКХ, сайтом ПФР и другими социальными сервисами.

Программа тренинга на планшете составляет 16 академических часов, на которой можно познакомиться с планшетным компьютером, работой в адресной книге, в Интернете, мобильными приложениями и другими программами.

Записаться на занятия можно по адресу: г. Томск, пр. Кирова 41 (вход с улицы Тверской) или по телефону 56-28-80 в рабочие дни с 9-00 до 12-00 часов.