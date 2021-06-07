В Томске по ул. Нахимова будет ограничено движение транспорта

С 21 часа 7 июня до 6 часов 8 июня для движения транспорта будут закрыты две крайние полосы по ул. Нахимова. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

7 июня и 8 июня по ул. Нахимова будет ограничено движение для транспорта, об этом сообщили в мэрии Томска.

«С 21 часа 7 июня до 6 часов 8 июня для движения транспорта будут закрыты две крайние полосы по ул. Нахимова между домами №№ 8 и 8/1 в направлении Лагерного сада», - говорится в сообщении.

Ограничение движения связано с работами «Томскводоканала» в рамках ремонта верхних строений колодцев системы водоснабжения и водоотведения под укладку асфальта.

В это же время будут проходить работы проезжей части на участке ул. Нахимова от пр. Ленина до Транспортного кольца в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».