Правительство расширит границы территории опережающего развития «Северск» в Томской области

Сейчас в Северске на территории опережающего развития реализуют проекты 12 компаний-резидентов. Фото с сайта duma.tomsk.ru

Границы территории опережающего развития (ТОР) «Северск» в Томской области будут расширены для запуска новых инвестиционных проектов. Постановление об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин 27 мая 2021 года.

Документ позволит реализовать сразу несколько инвестпроектов, сообщается 5 июня на сайте government.ru. В их числе предприятия по переработке техногенного сырья и производству фторсодержащих продуктов, а также завод по изготовлению ориентированно-стружечных плит. Ожидаемый объем инвестиций – свыше 10 млрд рублей. На новых производствах будет создано более 350 рабочих мест.

– ТОР – специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя тем самым росту благосостояния жителей регионов, – отмечается в сообщении.

По данным администрации Томской области, в ТОР «Северск», созданной 12 февраля 2019 года, разрешено 16 видов экономической деятельности. Основные из них – это высокотехнологичная химия, медицинская промышленность, ядерные материалы, машиностроение, информационные технологии.

В настоящее время на территории опережающего развития в закрытом городе реализуют свои проекты 12 резидентов с совокупным объемом инвестиционных обязательств около 1,8 млрд рублей. Их выход на проектную мощность обеспечит создание более 400 новых рабочих мест.