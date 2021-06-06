Коронавирус в Томске: +31 новый случай заражения

Летальных исходов не зарегистрировано. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 6 июня 2021 года, в Томской области выявлено 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 33 037 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 6 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 846 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 23,6% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,18.

За последние сутки в стране выявлено 9 163 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 351 пациентов скончались, 7 369 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 126 431 человек, 123 787 скончались, 4 736 446 выздоровели.