В Томской области стартовал ремонт автотрассы Томск - Предтеченск

В 2019 году на трассе Томск ‑ Предтеченск была построена линия электроосвещения протяженностью 2,8 км. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На днях стартовал ремонт автотрассы Томск Предтеченск протяженностью 4 км. Как сообщили в пресс-службе обладминистрации, подрядчик уже приступил к уширению проезжей части до нормативных показателей.

- Губернатор Сергей Жвачкин поставил задачу приводить дороги в нормативное состояние комплексно. По национальному проекту «Безопасные качественные дороги», а также региональным программам мы проводим мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности, - отметил замгубернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный

Как уточнили в областной администрации, на объекте отремонтируют асфальт, тротуары и две водопропускные трубы, а также установят пешеходное ограждение и дорожные знаки.