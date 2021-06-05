Сегодня в Томске команды очистили от мусора нижнюю террасу Лагерного сада

Соревнования по сбору мусора должны стать очень полезным национальным спортом Фото: Андрей АБРАМОВ

Коммунальные отходы заполонили весь мир и Россию. Сбор, сортировка и переработка бытового мусора могут стать национальной идеей для нормального современного общества. В Томской области такие "зеленые" мысли тоже имеют своих сторонников. Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, сегодня в Томске, на нижней террасе Лагерного сада, прошли полезные для города соревнования. Пятый региональный чемпионат по спортивному сбору мусора был посвящен Всемирному дню окружающей среды, в нем участвовали 14 команд по пять человек.

За 60 минут любители экологии очистили от мусора территорию набережной. Всего вместе они собрали 1,4 тонны мусора. В том числе 336 килограммов крупногабаритных отходов и 64 килограмма, не подлежащих сортировке. Однако в зачет командам шли только сортированные отходы, вес которых составил 1,014 тонны. По итогам взвешивания победителем юбилейного регионального чемпионата стала команда ООО «Газпром инвест Томск». Вывозом собранного мусора занимается «Спецавтохозяйство г. Томска».