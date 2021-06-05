Коронавирус в Томске: +39 новых случаев заражения

Количество новых заболеваний коронавирусом в Томской области за сутки приблизилось к четырем десяткам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 5 июня, в Томской области выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 33 006 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 5 жителей Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 31 840 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 19,6% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,13.

За последние сутки в стране выявлено 9 145 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 399 пациентов скончались, 8 565 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 117 274 человека, 123 436 скончались, 4 729 077 выздоровели.