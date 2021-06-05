Вниманию томичей: правительство может продлить льготную ипотеку с господдержкой еще на год

После 1 июля ставку по льготной ипотеке предлагается установить в размере 7% для всех регионов России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Льготная ипотека в стране может быть продлена еще на год, до июля 2022-го. Вчера, 4 июня, президент России Владимир Путин выступил с таким предложением на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает официальный портал kremlin.ru.

По мнению властей, льготная ипотека под 6,5% стала одной из ключевых антикризисных мер, ее оформили свыше 500 тыс. семей, в жилищное строительство дополнительно поступило более 2 трлн руб. Срок окончания программы – 1 июля 2021 года.

Мера носила антикризисный, а значит, временный характер. «Но резко обрывать и сворачивать ее, конечно, нельзя, – сказал глава государства. – Надо учитывать важную роль ипотеки в нынешней ситуации для решения жилищных проблем граждан и развития строительной отрасли, которая, как мы знаем, является локомотивом для смежных отраслей».

Соответственно, президент предложил продлить программу с господдержкой для всех регионов до 1 июля 2022 года, но при этом внести некоторые изменения. Прежде всего, установить ставку по льготной ипотеке в размере 7%, а предельную сумму кредита сделать единой для всех субъектов Федерации – в размере 3 млн руб.

Кроме того, глава государства заявил о новом решении, направленном на повышение доступности ипотеки для семей с детьми. Семейная льготная ипотека по ставке 6% теперь будет предоставляться и семьям с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года.

Максимальная сумма кредита по такой программе в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн руб., в других регионах – 6 млн руб.