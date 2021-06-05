Суд вынес приговор: неподалеку от Томска женщина зарезала после пьяной ссоры своего сожителя

Судья вынес женщине-убийце суровый, но справедливый приговор Фото: Алексей БУЛАТОВ

Криминальная хроника страны и региона переполнена случаями «бытовых» убийств на почве совместной пьянки. Но иногда суть произошедшего преступления обнажает степень социальной деградации конкретной семьи. Очередное дело по «бытовому» убийству поступило на рассмотрение в суд Томского района Томской области, рассказывает сайт прокуратуры региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, суд признал 45-летнюю жительницу района виновной в совершении убийства. Как было установлено, в октябре прошлого года женщина распивала спиртные напитки в компании своего сожителя. С ним она находилась в фактических брачных отношениях более 30 лет! Получается, что сожительствовать «супруги» стали в то время, когда обвиняемой было еще далеко до совершеннолетия.

Ресурс информирует, что в ходе возникшего между ними конфликта мужчина нанес своей «жене» удар по лицу. Однако сельчанка не забыла обиду. Через непродолжительное время обвиняемая нанесла спящему сожителю не менее 20 ударов ножом в область головы, шеи, груди, верхних и нижних конечностей. Понятно, что от таких травм потерпевший скончался на месте. Интересно другое, в судебном процесс подсудимая вину не признала. Она утверждала, что не помнит факта нанесения ножевых ранений, так как была пьяна.

Отмечается, что районный суд приговорил виновную к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима. Приговор в законную силу не вступил.