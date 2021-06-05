Прогноз погоды в Томске и области на 5 июня: тепло и возможны дожди

После дождей в Томске установилась солнечная и теплая летняя погода

На сайте Томского Гидромета размещен очередной прогноз. Местные синоптики ожидают днем 5 июня 2021 года в городе Томске погоду облачную с прояснениями, возможны небольшие дожди. Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура днем +11…+16°С, местами +17…+22°С.

Метеорологи информирует, что по Томской области днем облачно с прояснениями, дожди. Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура днем +11…+16°С, местами +17…+22 °С.