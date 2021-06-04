Главное управление МЧС Томской области опубликовало предупреждение

Ночью на севере Томской области ожидаются заморозки

Ежедневный оперативный прогноз на 5 июня опубликовало сегодня ГУ МЧС России по Томской области. Сайт ведомства сообщает, что прогноз составлен на основании бюллетеня погоды и состояния окружающей среды по региону и г. Томску Томского ЦГМС - филиала ФГБУ «Западно – Сибирское УГМС». Кроме того, поступило и продолжает действовать оперативные предупреждения. 5 июня по северу области ночью при прояснениях ожидаются заморозки до -2°С. Кроме того, в ближайшие дни в области местами сохранится пожароопасность 4 класса.