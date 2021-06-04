Специальные службы остановили пожар в лесу северного района Томской области

В Томской области пожарные и специальные службы продолжают тушить лесные пожары Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В лесах Томской области продолжается активная борьба с огнем. Как информируют специальные службы, с начала пожароопасного сезона в регионе ликвидировано 59 пожаров в тайге на общей площади 841,35 га. Интернет-портал администрации Томской области сообщает о том, что сотрудники авиапожарной службы региона остановили распространение верхового пожара в Верхнекетском районе. Специалисты предполагают, что причиной возгорания могли стать сухие грозы. Во время патрулирования Верхнекетского лесничества летчик-наблюдатель обнаружил два возгорания в труднодоступной местности. Из-за удаленности от дорог и населенных пунктов доставка лесопожарных сил и средств велась с воды и воздуха. В тушении огня были задействованы 39 авиапожарных, 4 автомобиля, катер и пожарная машина. В ликвидации огня участвовали парашютисты-десантники Верхнекетского, Томского авиаотделений и Степановской авиагруппы.

Пресс-служба обладминистрации отмечает, что всего за прошедшие сутки на территории Томской области ликвидировано три лесных пожара на общей площади 202,59 га в Верхнекетском, Тимирязевском и Асиновском лесничестве.