В Томской области сожгли зараженные трипсом розы, привезенные с Кавказа

Специалисты Россельхознадзора обнаружили вредителя в армянских розах Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Федеральные ведомства стоят на страже здоровья населения нашей страны. Сайт Управления Россельхознадзора по Томской области проинформировал о том, что в конце мая специалистами службы был осуществлен карантинный фитосанитарный контроль срезов цветов (альстромерия, гербера, роза, гвоздика) в количестве 3 400 штук.

Пресс-служба ведомства сообщает о том, что цветы поступила на территорию области из Республики Армения с документами, удостоверяющими их фитосанитарную безопасность. Растения пришли на адрес крупного предпринимателя для дальнейшей реализации населению.

Отмечается, что партия подкарантинной продукции была досмотрена. Отобранные образцы цветочной продукции направлены специалистами в аккредитованную лабораторию, подведомственную службе - Томский филиал ФГБУ «ВНИИКР» на предмет выявления карантинных объектов.

По данным лабораторной экспертизы, при проведении энтомологического исследования в партии срезов роз выявлен карантинный организм – западный (калифорнийский) цветочный трипс. Чтобы не допустить распространения опасного вредителя, собственнику цветов было предписано осуществить мероприятия, установленные требованиями законодательства в области карантина растений. 2 июня под контролем специалистов Управления Россельхознадзора зараженные растения были сожжены.