В Томской области бывший сотрудник асиновской ИК получил срок за взятку и наркотики

Бывший сотрудник колонии получил реальный срок за свои незаконные действия Фото: Олег ЗОЛОТО

У надзирателей и охранников исправительных учреждений всегда есть соблазн пронести в "запретку" что-то незаконное, но выгодное. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Томской области, в регионе судом вынесен обвинительный приговор бывшему сотруднику исправительной колонии. Он признан виновным в получении взятки и в пособничестве в покушении на приобретение наркотиков.

Сайт ведомства информирует, что в период с августа по декабрь 2020 года 24-летний сотрудник ИК в г. Асино систематически получал взятки от осужденного за поставку на территорию колонии наркотических средств для него. Эта незаконная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Томской области.

Как сообщает ресурс, приговором суда бывшему сотруднику колонии назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он должен выплатить штраф в размере 3-кратном сумме взятки. Ему запрещено в течение двух лет занимать должности в органах государственной власти. Приговор в законную силу не вступил.