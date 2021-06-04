Томские аграрии побили собственный прошлогодний рекорд по посевной компании

Растениеводы завершают посевную в те же сроки, что и в прошлом году, несмотря на поздний старт весенне-полевых работ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

4 июня, в Томской области яровой сев выполнен на 94, 1%, а 76 сельхозпредприятий уже завершили посевную компанию, сообщает пресс-служба обладминистрации.

- Высокие темпы – результат качественной подготовки к посевной и возросшего уровня техоснащения наших хозяйств, - отметил замгубернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

Темпы посевной в регионе превышают прошлогодние показатели по техническим культурам. В текущем году рапсом уже засеяно 23,4 тыс. га (в 2020 – 21 тыс. га), льном масличным – 1,9 тыс. га (в 2020 – 1,6 тыс. га). Посеяно яровых, зерновых и зернобобовых 98, 3 % от плана (около 145, 9 тыс. га). Закончен сев ячменя, гороха, вики, гречихи и кукурузы на зерно. Овощеводы посеяли морковь – 203,2 га, а в 2020 году – 180,6 га и посадили больше капусты – 147,2 га (в 2020 – 131,9 га). Также растениеводы завершают посевную в те же сроки, что и в прошлом году, несмотря на поздний старт весенне-полевых работ.

Уточняется, что параллельно аграрии ведут химпрополку полей от сорняков, приступили к инсектицидной обработке от вредителей и подготовке паров.