Коронавирус в Томске: +27 новых случаев заражения

Летальных исходов не зарегистрировано. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сегодня, 4 июня 2021 года, в Томской области выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 32 967 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 11 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 835 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 21,5% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,16.

За последние сутки в стране выявлено 8 947 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 377 пациентов скончались, 8 530 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 108 129 человек, 123 037 скончались, 4 720 512 выздоровели.