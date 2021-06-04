Томская сборная победила на первенстве России по плаванию в ластах

По итогам соревнований сборная Томской области заняла первое место в общекомандном зачете, набрав 1373 очка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спортсмены Томской области завоевали первое место в командном зачете и личном первенстве в Ярославле. Так завершились всероссийские соревнования по плаванию в ластах среди юношей и девушек, сообщает обладминистрация.

Екатерина Тимченко стала обладательницей трех золотых медалей, одного серебра и бронзы, Никита Гайвак привез три золотые медали и две бронзовые, Ярослав Барсуков завоевал золото, три серебра и бронзу, Кирилл Щетов дважды стал бронзовым призером, а Семен Глазырин и Марк Ваулин стали вторыми в своих дисциплинах.

Помимо этого, томские пловцы привезли победу в групповой дисциплине «плавание в ластах, 4 * 100», «плавание в ластах», а в дисциплине «плавание в классических ластах» стали вторыми.

По итогам соревнований сборная Томской области заняла первое место в общекомандном зачете, набрав 1373 очка.