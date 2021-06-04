В Томской области освободившийся из колонии рецидивист отказался отмечаться в полиции

Вернувшись из мест не столь отдаленных, опасный рецидивист уклонился от необходимости встать на учет в полиции. За это и совершенное очередное преступление он снова попал за решетку на 2 года 3 месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщила сегодня, 4 июня, пресс-служба облпрокуратуры, Парабельский районный суд Томской области признал 42-летнего жителя виновным в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.3141 УК РФ (уклонение от административного надзора).

- Установлено, что опасный рецидивист, имеющий судимость за особо тяжкое преступление, после освобождения из исправительного учреждения должен был находиться под административным надзором и обязан в течение 3 рабочих дней после приезда к месту жительства явиться для постановки на учет в территориальный отдел полиции, - отметили в ведомстве. - Злоумышленник в феврале 2020 года не исполнил обязанность и скрылся, в связи с чем находился в розыске до декабря 2020 года. Кроме того, обвиняемый совершил еще одно имущественное преступление на территории другого района области.

Уточняется, что вину в инкриминируемом деянии подсудимый признал полностью, объяснив это нежеланием находится под административным надзором у сотрудников полиции.

Суд приговорил виновного к 4 месяцам лишения свободы. Окончательно по совокупности преступлений, с учетом совершенного в период розыска хищения, ему назначено наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил.