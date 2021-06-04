В Томске в субботу пройдет чемпионат по сбору мусора на скорость

Организации Томска выставят на чемпионат по сбору мусора 14 сборных команд, по 5 человек каждая. За час им предстоит убрать нижнюю террасу Лагерного сада. Фото пресс-службы горадминистрации.

Завтра, 5 июня, во Всемирный день окружающей среды, с 10 до 11 часов горожане приведут в порядок нижнюю террасу Лагерного сада. О своем участии в чемпионате по сбору мусора заявили 14 команд, сообщила пресс-служба городской администрации.

Уточняется, что в экологической акции примут участие представители мэрии Томска, компаний «Томскнипинефть», «НИОСТ», «Газпромнефть-Восток», «ТГОК «Ильменит», «Газпром трансгаз Томск», «Томскнефтехим», «Газпром инвест» (Томск), «Единой России», «РЖД», Томского завода электроприборов, МФЦ, «Транснефть – Западная Сибирь», северского водоканала. Командам из 5 человек предстоит за час собрать максимальное количество мусора.

Добавляется, на соревнованиях будет организован раздельный сбор отходов, затем мусор направят на досортировку и переработку. Музыканты кавер-группы «ХИТСТЕРС» и участники всероссийских чемпионатов по брейкингу и акробатике подарят участникам заряд бодрости и хорошего настроения.