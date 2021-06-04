В Томске в ремонт 4 участков изношенных теплосетей вложат 25 млн рублей

Ремонтируемые объекты были внесены "ТомскРТС" в план реконструкции в связи с тем, что ранее при проведении гидравлических испытаний на них были выявлены многочисленные дефекты. Фото пресс-службы "ТомскРТС".

Работы по модернизации двух участков тепловых сетей начались в пер. Кузнецком, где планируется заменить суммарно более 400 м трубопроводов до 5 августа. В целом подрядчики компании «ТомскРТС» в рамках инвестиционной программы произведут замену 4 участков тепловых сетей на общую сумму 25 млн рублей. Об этом сообщила 4 июня пресс-служба «ТомскРТС».

Уточняется, что, кроме ремонта сетей в пер. Кузнецком, работы по реконструкции трубопроводов и строительной части стартовали на ул. Белозерской возле гимназии № 24, где заменят около 120 м изношенных трубопроводов на современные энергоэффективные. В ходе ремонта их диаметр увеличится со 100 до 150 мм, что повысит пропускную способность участка и позволит подключить его к системе централизованного теплоснабжения новых абонентов. Начата и реконструкция участка трубопровода общей протяженностью почти 80 м на перекрестке улиц Шевченко и Елизаровых. Работы на этих двух участках планируется завершить к середине июля.

Как отметил замгенерального директора, главный инженер «ТомскРТС» Владимир Бондарюк, перечисленные выше объекты были внесены в план реконструкции в связи с тем, что ранее при проведении гидравлических испытаний на них были выявлены многочисленные дефекты, а также в связи с необходимостью подключения к теплосетям новых абонентов. «Реконструкция этих изношенных участков теплосетей позволит обеспечить надежность теплоснабжения и возможность подключать к теплосетям новых потребителей», - подчеркнул он.