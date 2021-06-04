Голландские исследователи хотят сотрудничать с консорциумом Томского политехнического университета

Чрезвычайный и Полномочный посол Нидерландов подчеркнул заинтересованность в расширении имеющегося сотрудничества в области «умного» земледелия, животноводства, цифровизации АПК. Фото пресс-службы администрации Томской области.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел первую встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Королевства Нидерландов в России Хиллесом Арно Бесхоором Плухом, назначенным на этот пост в марте, сообщает сегодня, 4 июня, пресс-служба администрации региона.

Отмечается, что посол Нидерландов подчеркнул заинтересованность в расширении имеющегося сотрудничества в сферах «умного» земледелия, животноводства, цифровизации АПК, экологии и энергетики.

- Томская область очень привлекательный регион с точки зрения инноваций, - сказал королевский посол. - Нашему советнику по инновациям, технологиям и науке хотелось бы принять участие в осенней международной конференции «Наука и технологии: соединяя континенты», организуемой вашим Томским политехническим университетом. А еще нашим ученым хочется включиться в работу научно-технологического консорциума «Водородная долина» в ТПУ.

Глава Томской области, в свою очередь, отметил, что Томску нужны голландские эксперты в архитектурной подсветке исторического центра, интеллектуальном освещении, а также комплексная концепция озеленения, которую городские службы сами пока создать не в силах.

Уточняется, что опыт сотрудничества между нашим регионом и зарубежным государством проверен временем. Так, с предшественницей г-на Бесхоора Плуха, г-жой Рене Джонс-Бос, томский губернатор Сергей Жвачкин также впервые встретился на ПМЭФ в 2017 году. Переговоры дали мощный импульс для развития томско-голландских контактов и контрактов: к примеру, у нас появилась «Живая лаборатория»; тепличное хозяйство «Трубачево» под Томском закупает в Нидерландах посадочный материал, компания «Сибирское молоко» - королевский скот и роботов. Кроме импорта голландских товаров и услуг, завязались совместные проекты ТГУ, ТПУ и СибГМУ с университетами Нидерландов в сфере естественных наук, предпринимательства и медицины. Сотрудничество будет иметь продолжение.