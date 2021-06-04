В районе станции Томск – II в ночь на субботу будет закрыт участок переезда

В ночь на 5 июня будет перекрыт участок железнодорожного переезда в районе 1-й Вилюйской. Чтобы не тратить понапрасну время, полуночным водителям стоит заранее определить для себя другие пути. Фото предоставлено пресс-службой администрации Томска.

Томичей предупреждают о том, что с полуночи до 2 часов 5 июня для движения автомобилей будет закрыт участок железнодорожного переезда в 1-м Вилюйском проезде в связи с проведением ремонтных работ. Данное сообщение опубликовала мэрия на своем сайте.

Уточняется, что специалисты ОАО «РЖД» в указанное время выполнят работы по замене 4 плит устройства заграждения переезда, 2 из которых требуют срочной замены на железнодорожном переезде 89 км. Здесь будут установлены соответствующие дорожные знаки. Жителям рекомендуется выбирать для движения другие пути.