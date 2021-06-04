Погода в Томске 4 июня 2021: в Василисков день пройдет дождь и похолодает

Сейчас за окном +13, собирается дождь. Не забудьте про зонты. Небольшое похолодание, которое пришло сегодня, продлится недолго. Лето впереди. Фото с сайта Томские.ру соцсети ВКонтакте.

Сегодня в областном центре будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный, скорость которого составит днем 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура +16, +18 °С

В регионе также сохранится облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные дожди, грозы. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, местами усиление до 14 м/с, при грозах шквалистые порывы могут достигать 16-21 м/с. Температура днем +10, +15, по юго-востоку +16, +21 °С

Сегодня по приметам предсказывают погоду на ближайшие дни. В народном календаре 4 июня - это Василиск, Василисков день, Соловьиный день. Сильный туман и обильные росы на Василиска предвещали хороший урожай. Если во время дождя подул северный ветер, то скоро дождь прекратится.

А еще считалось, что добрый сон, увиденный в ночь с 3 на 4 июня, в точности сбудется совсем скоро. Удачной вам пятницы!