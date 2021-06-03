В Томске самые низкие в Сибири цены на картофель и сливочное масло

Цены на говядину и куриные яйца в Томской области давно ставят всесибирские рекорды Фото: Олег ЗОЛОТО

В Томской области сотрудники службы статистики постоянно отслеживают ситуацию со средними ценами на продовольствие во всем Сибирском регионе. Как сообщает ведомство, Томскстат проанализировал цены на основные продукты питания в городе Томске и в других центрах регионов СФО. Служба рассмотрела ситуацию на 31 мая 2021 года, выяснив максимальное и минимальное значение цен.

Оказалось, что самые низкие цены в Сибири в Томске на картофель (39,85 рублей за кг) и на масло сливочное (493,25 рублей за кг). А вот самая высокая цена в областном центре на всей территории СФО на яйца куриные (85,13 рублей за 10 штук), говядину, кроме бескостного мяса (405,13 рублей за кг).