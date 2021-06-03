Исследование: в Томской области на квартиру придется копить примерно 12 лет, а в Тыве – 67

Пандемия в совокупности с ростом цен на жилье ударила по возможностям томичей купить собственную квартиру. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Житель Томской области мог бы накопить на среднюю квартиру на вторичном рынке примерно за 11-12 лет. К такому выводу пришли специалисты российского Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Эксперты подготовили рэнкинг субъектов РФ, в котором подсчитали, жители каких регионов могут накопить на условную квартиру быстрее. Поясним, что расчеты сделаны на основе цен и доходов 2020 года.

В Сибирском федеральном округе наименьший срок накопления отмечен в Красноярском крае (чуть менее 9,5 лет). Жители Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской областей находятся примерно на одном уровне с томичами. Наибольший срок накопления – 67 лет – зафиксирован в Республике Тыва, что делает нереальным покупку квартиры на собственные деньги для гражданина со среднедушевым доходом. В Республике Алтай копить пришлось бы примерно 32 года.

Как поясняется в сообщении АКРА, в качестве объекта покупки рассматривалась квартира на вторичном рынке условной площадью 33 кв. метра. Для составления рэнкинга использовано допущение, что житель субъекта получает среднедушевой денежный доход в регионе проживания, во-первых. Во-вторых, он потребляет только фиксированный набор товаров и услуг, а все неиспользованные средства идут на накопление суммы, необходимой для покупки квартиры.

– Пандемия коронавируса, оказавшая негативное влияние на доходы жителей России, в совокупности с ростом цен на жилье ударила по возможностям граждан купить собственную квартиру, – комментируют эксперты. – Так, в период с 2017-го по 2019 год условный житель РФ со среднедушевым доходом мог бы накопить средства на условную квартиру за восемь лет. В 2020-м доля его накоплений снизилась бы на 11,3 п. п. по сравнению с 2019-м, а копить на такую квартиру пришлось бы почти на год дольше. При этом доля накоплений в целом по России по итогам 2020-го составила бы 10,8% по сравнению с 12,1% годом ранее.