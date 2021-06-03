В томском Ботаническом саду поселился мифологический персонаж

Зелигены – добрые духи, они заботятся о лесе, охраняют лесных животных от охотников. Фото: Пресс-служба ТГУ

В томском Ботаническом саду появилась маленькая фея Зелигена, которая поселилась на пеньке в субтропической оранжерее. Благодаря гранту ТГУ, который выиграла студентка «Культурологии» ИИК ТГУ Юлия Попилова, будет создано 10 скульптур мифологических персонажей из разных материалов и в разной технике, сообщает пресс - служба университета.

– Согласно германо-скандинавской мифологии Зелигены – безобидные светловолосые и голубоглазые феи, которых иногда можно увидеть в облике полупрозрачных, радужных силуэтов, – рассказывает студентка Юлия Попилова. – Они ходят босиком, любят перезвон колоколов и никогда не отказываются потанцевать. Зелигены – добрые духи, они заботятся о лесе, охраняют лесных животных от охотников. Считалось, что у них есть подземные хлева глубоко под корнями могучих старых деревьев, в которых они доят серн и ланей, а также пережидают зиму.

Скульптура составляет всего 25 сантиметров, а крылья персонажа сделаны из меди с помощью гальванопластики томским мастером Ильей Попиловым. Иллюстрацию к скульптуре создала питерская художница Елизавета Марова.

Совсем скоро Ботанический сад ТГУ будет пополняться новыми скульптурами, а пока можно посмотреть на фею на самостоятельных экскурсиях, которые проводятся по предварительной записи.