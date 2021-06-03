Набережную реки Томи и еще 16 скверов планируют благоустроить в следующем году

Лидером в голосовании стал томский Буфф-сад, который набрал более 2 тыс. голосов. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Завершилось голосование по объектам благоустройства на платформе проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба администрации города Томска. Всего в голосовании приняли участие более 60 тыс. жителей, из которых 16, 5 тыс. – жители областного центра.

- Томичи позитивно реагируют на то, как меняется город – появляются места для отдыха, занятий спортом, прогулок с детьми, все это востребовано горожанами. Федеральный проект за несколько лет позволил создать в Томске почти 60 новых общественных пространств, вовлечь в решение вопросов городского благоустройства сотни неравнодушных жителей. Муниципалитет и люди вместе решают, как будет выглядеть город в ближайшие несколько лет, мы прислушиваемся к мнению томичей и учитываем их пожелания, - отметил и.о. мэра Михаил Ратнер.

Лидеры дизайн - проектов благоустройства Томска: Буфф-сад (2487 голосов), сквер «Юный автомобилист» (1792 голоса), сквер около гимназии № 55 на ул. Ф. Фюнниха (1580 голосов), пешеходные зоны на Кузнечном взвозе (1388 голосов) и на набережной реки Томи (1440 голосов).

Совместно с этими скверами в 2022 году намерены благоустроить еще 12 территорий. Проектом предусмотрено преобразить пешеходный бульвар на ул. Северный городок, где жители смогут познакомиться с историей Красных казарм и отдохнуть. На бульваре планируют высадить плотными рядами кустарники, отделив проезжую часть от пешеходной зоны, заменить старые тополя на молодые. Также на пл. Южной, где находятся учебные корпуса и общежития ТГУ и ТУСУР, будет отремонтирована дорога, выделено место под парковку, обустроены пешеходные тропинки и установлены садовые диваны.