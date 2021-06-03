Абитуриенты с ограниченными возможностями здоровья смогут пройти бесплатный курс в томском университете

На курсе абитуриенты вместе с преподавателями ТПУ будут готовиться к экзаменам по математике, физике, химии и информатике. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томский политехнический университет получил 30 бюджетный мест для абитуриентов с ограниченными возможностями на подготовительные курсы. Как рассказали в вузе, министерство науки и высшего образования РФ выделило российским университетам бюджетные места на подготовительные отделения для абитуриентов на 2022/23 учебный год.

- Томский политех активно работает с абитуриентами, у нас много курсов предвузовской подготовки. Среди них есть платные курсы и бесплатные проекты. Конкурс, проводимый министерством, предполагал выделение бюджетных мест именно для льготных категорий абитуриентов. ТПУ в этом конкурсе участвовал впервые, и мы получили 30 бюджетных мест на очно-заочную форму обучения. Мы для себя сразу определились, что будем создавать курс для ребят с ограниченными возможностями здоровья, — говорит и.о. руководителя отделения естественных наук Школы базовой инженерной подготовки ТПУ Елена Лисичко.

Начало занятий планируется на осень 2022 года. Курс будет рассчитан на год. Также уточняется, что обучение пройдет в очно-заочной форме и поступить на него смогут школьники из других регионов. На курсе абитуриенты вместе с преподавателями ТПУ будут готовиться к экзаменам по математике, физике, химии и информатике.

Елена Лисичко добавила, что университет уже много лет работает с абитуриентами с ограниченными возможностями. С помощью бюджетных мест они планируют разработать специальный адаптированный курс и запустить его в 2022 году.