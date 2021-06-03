В Томске неизвестные повредили «Фонтан Молодости» на ул. Красноармейской

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В среду, 2 июня, неизвестные повредили оборудование «Фонтана Молодости» в Сквере студенческих отрядов на ул. Красноармейской, сообщает мэрия в своем telegram-канале.

«Фонтан Молодости в Сквере студенческих отрядов закрыт на ремонт. Сегодня нарушители повредили его оборудование», - говорится в сообщении.

В связи с этим фактом вандализма, администрация Томска направила заявление в правоохранительные органы. За купание в фонтанах предусмотрена административная ответственность.

Также МКУ «Инженерная защита сооружений» напоминает, что купаться в фонтанах опасно, ведь есть вероятность поскользнуться и получить травмы или пострадать от мощных насосов. Особенно купание в фонтанах опасно для детей, так как в воду добавлены химические вещества для очистки и можно повредить кожу.

Напомним, что самый большой фонтан в областном центре «Фонтан Молодости» был открыт 7 июня 2016. Он способен создавать художественное представление за счет проекции световых эффектов на струи воды и имеет свое музыкальное сопровождение. Стоимость объекта - 24 миллиона рублей.