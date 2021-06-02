В Томске ограблен офис и убит охранник ТДСК

Кто-то напал на офис ТДСК в Томске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске достаточно редко происходят нападения на местные предприятия, сопровождаемые убийством и разбоем. Именно такой случай произошел сегодня в областном центре. Как проинформировала пресс-служба Следственного комитета РФ по Томской области, в помещении административного здания ТДСК в г. Томске обнаружено тело мужчины – охранника предприятия – с признаками насильственной смерти. Из кассы компании похищены денежные средства, сумма которых уточняется. По факту обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по убийству, сопряженному с разбоем.

Сайт правоохранительного ведомства информирует о том, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся необходимые действия и мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.