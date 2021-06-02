Медсестра из Томска отмечена президентом за хорошую работу в период пандемии коронавируса

Томская медсестра отмечена за свой самоотверженный труд в ковидном госпитале Фото: Пресс-служба администрации Томской области

На всех уровнях власти сейчас награждают медиков, которые проявили свои лучшие профессиональные и человеческие качества в борьбе с инфекцией ковида. Как сообщает интернет-портал администрации Томской области, почетной грамотой президента России награждена старшая медсестра поликлиники № 10 Томска Людмила Кайбазакова.

Пресс-служба администрации региона информирует, что женщина отмечена за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга. Людмила Кайбазакова с апреля 2020 года оказывала помощь пациентам в респираторном госпитале МСЧ № 2. Она осуществляла общий уход за больными, выполняла назначения врача и т.д. Отмечается, что в июне 2020 года Людмила Кайбазакова вернулась в поликлинику № 10, приступив к обязанностям медицинской сестры респираторной бригады.