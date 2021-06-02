Власть снабдит в этом году егерей Томской области новой техникой на десятки миллионов рублей

Охотоведы в Томской области в этом году получат много новой техники Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Власти Томской области особое внимание уделяют лесным пожарным и охотоведам, людям, от работы которых зависит состояние лесов и количество животных в тайге. Постоянно их снабжают новой техникой. Очередная ее передача состоялась в Томске. Как сообщает интернет-портал администрации области, замгубернатора региона Андрей Кнорр передал номера и ключи от 10 новых квадроциклов охотоведам зоологических заказников Томского, Тегульдетского, Первомайского, Кожевниковского, Верхнекетского и Шегарского районов.

По словам руководителя, информирует пресс-служба обладминистрации, в прошлом году штатное число охотоведов в регионе увеличено на 16 человек – до 38-ми. Для оснащения егерской службы губернатор Сергей Жвачкин выделил дополнительно 20 млн. рублей. Помимо квадроциклов, в этом году будут закуплены еще 30 единиц техники: автомобиль высокой проходимости «Вепрь», 19 снегоходов, 8 прицепов, 2 моторные лодки, а так же 38 комплектов обмундирования. Андрей Кнории заметил, что численность животных в заказниках выше, чем в соседних охотугодьях, это говорит о хорошей работе егерей.