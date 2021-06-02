Коронавирус в Томске: +26 новых случаев заражения

Число новых заболевших коронавирусом в Томской области не превышает трех десятков за сутки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 2 июня 2021 года, в Томской области выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 32 913 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 15 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 817 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 21,8% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,12.

За последние сутки в стране выявлено 8 832 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 394 пациента скончались, 9 020 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 090 249 человек, 122 267 скончались, 4 702 599 выздоровели.