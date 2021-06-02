Ломать не строить: в Октябрьском районе Томска власти пустят под снос три расселенных дома

Строить новое жилье на месте аварийных домов, которые пойдут под снос, городские власти не планируют. Фото: admin.tomsk.ru

Власти планируют снести расселенные дома по пер. Пушкина, 10, 12 и 14, в Октябрьском районе Томска. В муниципальном бюджете на эти цели заложено около 1,3 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

В настоящее время конкурсная документация для определения подрядчиков для сноса трех аварийных жилых зданий размещена на сайте электронных торгов.

Как рассказали в районном отделе учета и распределения жилплощади, двухэтажные многоквартирные дома по указанным адресам были построены в 1950-х годах. Сегодня они находятся в аварийном состоянии, в них неоднократно случались пожары, доступ сюда имеет неограниченный круг лиц, включая детей.

– Демонтаж этих строений позволит обеспечить безопасность жителей, а также посетителей расположенных вблизи детской больницы, воспитанников детсадов, – говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что многоквартирники были расселены в 2014-2019 годах в рамках региональной программы. Жители муниципальных квартир получили жилье в новых домах по ул. Герасименко, Обручева и другим адресам. Собственникам помещений выплачены денежные компенсации.

После того как подрядчики выполнят работы по сносу домов, территория по пер. Пушкина будет приведена в порядок и очищена от мусора. В будущем администрация города предложит томичам рассмотреть варианты ее дальнейшего благоустройства.