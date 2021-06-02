Томич признал вину за публикацию фото нацистов на сайте «Бессмертный полк России»

Как отмечают на сайте ведомства, в числе участников уголовных дел — жители Оренбургской, Томской областей и двое граждан Украины. Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Житель Томской области признал вину в совершении преступления - реабилитация нацизма. Томич и еще три фигуранта дела разместили портреты Гиммлера и Гитлера на виртуальной акции «Бессмертный полк», что стало поводом для возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба СК России.

В мае 2021 года, СК РФ возбудил уголовные дела в отношении сразу нескольких человек, подозреваемых в реабилитации нацизма (354.1 УК РФ). Как отмечают на сайте ведомства, в числе участников уголовных дел - жители Оренбургской и Томской областей, а также двое граждан Украины.

- Следователями допрошены подозреваемые - Андрей Акимов из Оренбургской области и Сергей Сахаров из Томской области. В своих показаниях они признали факты размещения фотографий нацистских преступников и раскаялись в содеянном. Следствием также организован осмотр компьютерной техники и средств связи, которые были изъяты в ходе обыска у фигурантов уголовного дела, - сообщает СК РФ.

На сегодняшний день, в рамках уголовных дел проводятся следственно - оперативные мероприятия по закреплению полученных доказательств и устанавливаются все обстоятельства преступлений.