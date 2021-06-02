В Томском микрорайоне Черемошники отключат горячую воду на неделю раньше

Измененные сроки планового отключения горячей воды коснулись 85 многоквартирных домов на пяти улицах Ленинского района. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 2 июня, в томском микрорайоне Черемошники отключили горячую воду на 5 дней раньше указанного срока в связи с проведением работ на теплосетях. Об этом сообщает администрация Томска.

Напомним, что ранее отключение воды планировалось на 7 июня. Как уточнили в мэрии, измененные сроки планового отключения горячей воды коснулись 85 многоквартирных домов на пяти улицах Ленинского района. Энергетики проведут работы со 2 по 22 июня. Администрация отмечает, что уже начали массовое оповещение жителей о сдвинутых сроках работ.

Всю подробную информацию по отключению горячей воды, томичи могут узнать на портале «Активный житель». На карте отключений можно, ввести адрес своего дома в поисковую строку и узнать все плановые отключения ресурса.