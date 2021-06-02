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Общество2 июня 2021 8:22

В Томском микрорайоне Черемошники отключат горячую воду на неделю раньше

Энергетики проведут работы со 2 по 22 июня
Ксения Высотина
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Измененные сроки планового отключения горячей воды коснулись 85 многоквартирных домов на пяти улицах Ленинского района.

Измененные сроки планового отключения горячей воды коснулись 85 многоквартирных домов на пяти улицах Ленинского района.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 2 июня, в томском микрорайоне Черемошники отключили горячую воду на 5 дней раньше указанного срока в связи с проведением работ на теплосетях. Об этом сообщает администрация Томска.

Напомним, что ранее отключение воды планировалось на 7 июня. Как уточнили в мэрии, измененные сроки планового отключения горячей воды коснулись 85 многоквартирных домов на пяти улицах Ленинского района. Энергетики проведут работы со 2 по 22 июня. Администрация отмечает, что уже начали массовое оповещение жителей о сдвинутых сроках работ.

Всю подробную информацию по отключению горячей воды, томичи могут узнать на портале «Активный житель». На карте отключений можно, ввести адрес своего дома в поисковую строку и узнать все плановые отключения ресурса.