Двух жителей Северска Томской области суд признал виновными в незаконном сбыте наркотиков

Приговор в законную силу не вступил. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Северский городской суд признал 26 и 32-летнего жителей закрытого города виновным в незаконном сбыте наркотических средств, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

«В июле 2020 года подсудимые договорились о совместном сбыте наркотических средств на территории г.Северска. Распределив между собой роли, один из подсудимых осуществлял закупку наркотических средств через сеть «Интернет», второй - их сбыт наркопотребителям. Совместными действиями реализовано синтетическое наркотическое средство общим весом 0,64 грамма», - говорится в сообщении.

Во время заседания подсудимые не отрицали свою вину в совершении преступления, но сказали, что совместного сговора между ними не было. Прокурору удалось убедить суд в обоснованности предъявленного обвинения.

Суд, учитывая степень участия каждого из северчан в преступлении, приговорил одного виновного к 8 годам лишения свободы, второго - к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на срок 1 год.

Пока приговор в законную силу не вступил.