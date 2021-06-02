Мемориальная доска милиционеру Андрею Садовому появится на стене школы №30 в Томске

В момент смерти Андрею Садовому было всего 26 лет.

Недавно, в мэрию Томска с просьбой об увековечивании памяти милиционера Андрея Садового, погибшего при исполнении еще в далеких 90-х, обратилась его мать. Департамент по архитектуре и градостроительству поддержал это обращение. Власти приняли решение сделать мемориальную доску на стене школы №30, где учился герой. Об этом сообщила администрация города.

Андрей Садовой родился в Томске, учился в школах №№ 48 и 30, после срочной службы во внутренних войсках служил в ГАИ, затем в отделе по борьбе с организованной преступностью. Как сообщает пресс-служба мэрии, оперуполномоченный спецотряда быстрого реагирования старший сержант Садовой погиб 10 октября 1993 года в Томске при исполнении служебных обязанностей. В момент смерти ему было всего 26 лет, у него остались жена и 8-месячный сын.

В тот день в дежурную часть поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице К. Маркса вооруженный мужчина пытался изнасиловать хозяйку квартиры. Женщина удалось вырваться и убежать, но в квартире остались дети, которых преступник взял в заложники. На место приехали экипажи ППС и ОВО, а также группа дежурных сотрудников СОБРа. Они и освободили детей. В ходе операции, Андрей Садовой получил смертельное ранение. Преступником оказался четырежды судимый рецидивист. За свой подвиг сотрудник СОБРа посмертно был награжден президентом России орденом «За личное мужество».