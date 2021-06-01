«Dance Революция»: томские танцоры прошли отбор на «Первом канале»

Томские танцоры показали себя на "Первом канале" с хорошей стороны. Фото: сайт департамент по молодежной политике, физкультуре и спорту Томской области

Томск славится в стране своими танцевальными коллективами. Достаточно вспомнить известную в России танцгруппу «ЮДИ». Как сообщает сайт департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту Томской области, денс-команда New Name из Томска стала одним из победителей отборочного конкурса шоу «Dance Революция» на «Первом канале». Отмечается, что фрагмент выступления томичей появился на сайте телеканала вечером в воскресенье.

Сайт информирует о том, что члены жюри отметили энергетику парней, харизму и чувство юмора. Танцоры из Сибири выступают в жанрах брейкинг, хип-хоп, акробатика. На участие в отборочном туре шоу было подано 3000 заявок. По итогам воскресного отбора, дальше прошли 80 команд, в том числе томичи.