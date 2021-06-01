В ходе рекультивации закрытого полигона ТБО возле Томска завершен монтаж дренажной системы

Бывший городской полигон постепенно приближается к состоянию зеленой горы Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Средства массовой информации постоянно отслеживают ситуацию с рекультивацией бывшего томского полигона в районе деревни Новомихайловка близ города. Площадка площадью 54 гектара в окрестностях областного центра эксплуатировалась с 1964 года. Количество накопленных за десятки лет городских отходов превышает 34 млн. кубометров. Как сообщает пресс-служба администрации региона, замгубернатора Андрей Кнорр провел выездное совещание. В его ходе ответственные лица отчитались о ходе работ по рекультивации полигона ТБО в окрестностях села Новомихайловка.

Как информирует интернет-портал администрации области, в совещании приняли участие специалисты профильных ведомств и департаментов, структурных подразделений администрации Томска и представители подрядных организаций. Как прозвучало на заседании, на реализацию мероприятий по рекультивации полигона ТБО в Новомихайловке до 2024 года будет направлено 447,3 млн. рублей, из них 357,8 млн. рублей – из федерального бюджета. На сегодняшний день выполнена третья часть технического этапа рекультивации. Подрядчик завершил монтаж дренажной системы и приступил к устройству противофильтрационного экрана. На объект завезено 55 тыс. тонн глины, смонтированы колодцы и уложены трубы. По проекту, на месте закрытого полигона должна появиться гора, покрытая лесом и травами, которую горожане смогут использовать для отдыха. Сообщается, что рекультивация полигона ТБО в Новомихайловке проводится в рамках регионального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».